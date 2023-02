Chi è Laura Marzadori, violinista influencer dalla Scala a Sanremo 2023 con Lazza

Classe 1989, a soli 25 anni ha vinto il concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano con Daniel Barenboim in commissione, oggi fa parlare di sé per essere (anche) sul palco di Sanremo: ecco chi è Laura Marzadori.

Il talento a casa Marzadori è sempre stato una costante: a soli 18 anni infatti Laura fonda assieme alle sorelle Sara e Irene il trio delle Sorelle Marzadori. Nel 2010 l’anteprima mondiale a New York del concerto per violino e orchestra in La magg. P.49 di Respighi, mentre oggi Laura Marzadori suona un violino Giuseppe Fiorini del 1925 per il Teatro alla Scala di Milano, dove è primo violino, e scatena invidie e gelosie per il suo profilo Instagram “da influencer” seguito ormai da oltre 120.000 persone.

Laura Marzadori ha portato sui social non soltanto la musica, anche la sua vita privata, la passione per la moda e per i viaggi. Un approccio rivoluzionario per un primo violino alla Scala, che in effetti inizialmente ha riscontrato non pochi attriti - come ha raccontato lei stessa a il Corriere della Sera. Se fino a qualche anno fa raccontare la propria vita su Instagram poteva apparire come “volgare”, oggi è cambiato tutto e non sono pochi i “musicisti influencer” appartenenti alle migliori orchestre del mondo. Laura Marzadori è riuscita ad approdare anche a Sanremo 2023, dove ha suonato per Lazza ed Emma nella serata dedicata alle cover.