Chi è Josh Freese, il nuovo batterista dei Foo Fighters

Nel corso del concerto gratuito dei Foo Fighters, la band di Dave Grohl ha annunciato il batterista che prenderà il posto del compianto Taylor Hawkins dietro le pelli in vista del tour promozionale del nuovo album.

Si tratta di Josh Freese, già noto ai fan del genere rock-metal ma anche punk. Non hanno trovato conferma quindi i rumor e le ipotesi che volevano Grohl pronto ad ingaggiare Rufus Taylor.

Freese ha alle spalle una carriera ventennale ed ha militato in molti gruppi molto noti.

Oltre che come turnista per Bruce Springsteen, Zucchero, Bryan Adams, Sting, Avril Lavigne, Miley Cyrus ed altri, Josh Freese ha collaborato con i Guns’n’Roses per tre anni, ma anche con i Nine Inch Nails con cui è stato in tour nel 2008, dopo aver accompagnato Sting nel Broken Music Tour.

Soprattutto, ha militato nei Vandals e negli A Perfect Circle capitanati da Maynard James Keenan dei Tool.

Spostandoci verso la sua parte di carriera più punk-rock, nel 2009 ha anche fatto da turinista per i Weezer, mentre nel 2011 si è aggiunto ai concerti dei Paramore dopo l’abbandono di Zac Farro. Nel 2021 è stato invece ingaggiato dagli Offspring a seguito della diatriba con Pete Paranda. Ora per lui si aprono le porte dei Foo Fighters.