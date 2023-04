Chi sono i deinfluencer: i content creator controcorrente spopolano sui social

Se un tempo si sognava di diventare astronauti o famosi attori di Hollywood, i ragazzini di oggi vogliono sempre più spesso diventare youtuber o influencer, esiste però già qualcuno capace di andare controcorrente: sono i cosiddetti deinfluencer. Scopriamo chi sono.

Tecnicamente, un influencer può condizionare una larga fetta di pubblico a consumare determinati prodotti oppure a frequentare locali di un certo tipo, guadagnando ovviamente dai social e sfruttando tutto il potere dei propri follower. I deinfluencer invece fanno esattamente l'opposto: spiegano al pubblico perché non dovrebbero usare alcuni prodotti presenti sul mercato, un trend che si sta sviluppando soprattutto nel mondo del beauty e del make-up.

Basta seguire l'hashtag #deinfluencing su TikTok per capire l'entità del fenomeno: si parla già di oltre 300 milioni di visualizzazioni in pochi mesi, tutti andati alle contro-recensioni di prodotti scadenti o che comunque non valgono il prezzo che costano. L'ondata di malcontento arriva dagli USA, dove i creator hanno iniziato a usare l'hashtag #deinfluencergang per recensire in maniera negativa prodotti beauty e skincare. Può succedere anche che questi content creator suggeriscano alternative meno costose dei prodotti più in voga, per i quali magari i classici influencer si fanno pagare fior di quattrini per una prova o semplicemente per un'apparizione nei post.

Anche se i deinfluencer possono sembrare l'ultimo trend in voga, creator come Maddie Wells sfruttano questo format già dal 2020. L'ex dipendente di una nota catena di cosmetici ha iniziato a parlare sui social dei prodotti che gli utenti restituivano in negozio, oppure facendo recensioni brutalmente oneste su prodotti di make-up, con video capaci di generare milioni di views.

Anche se in maniera meno marcata, anche in Italia abbiamo qualche esempio di deinfluencer, pensiamo ad esempio a Franchino Er Criminale, lo youtuber romano che da tempo recensisce in maniera onesta locali di ogni tipo, spesso andando controcorrente rispetto alle mode e ai consigli dei grandi influencer food.