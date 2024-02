Chi condurrà il Festival di Sanremo 2025 dopo Amadeus? I nomi più probabili

Per 5 anni Amadeus ha messo su una macchina perfetta, rivitalizzando un Festival di Sanremo che da tempo versava in un triste stato di agonia e riportandolo ai fasti di un tempo: gli ascolti ottenuti nel corso degli ultimi anni parlano da sé, ma mettono anche la Rai nella condizione di dover scegliere con molta attenzione il suo successore.

Smaltita ormai la sbornia collettiva da serata finale dopo la vittoria di Angelina Mango, tutti abbiamo infatti ricominciato a darci dentro con il toto-conduttore: chi sarà a raccogliere la pesantissima eredità di Amadeus per la 75esima edizione della kermesse e, chissà, magari anche per quelle a venire? La risposta è tutt'altro che semplice.

I nomi che circolano con più convinzione in queste ore sono quelli di Alessandro Cattelan e Stefano De Martino, che potrebbero in effetti comporre un tandem davvero niente male; in rete, ovviamente, non manca chi propone soluzioni esterne come il ritorno di Paolo Bonolis dopo gli ottimi risultati dell'edizione 2005 o un'interessante prima volta per Gerry Scotti.

Sul fronte femminile i nomi più gettonati sembrano essere invece quelli di Virginia Raffaele (che con il palco dell'Ariston, d'altronde, ha già una certa confidenza) e Paola Cortellesi, mai come quest'anno sulla cresta dell'onda grazie al successo di C'è Ancora Domani. E voi, su chi puntereste? Fatecelo sapere nei commenti!