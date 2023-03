Chi canta la canzone della fiction Mare Fuori? Testo e significato del nuovo fenomeno

Se frequentate social come Instagram e TikTok, vi sarete sicuramente imbattuti nella colonna sonora di Mare Fuori, la nuova serie tv prodotta da Rai e distribuita anche da Netflix e che si apre con “O Mar For”. Ma chi ha scritto, cosa significa e cosa dice il testo della canzone che è già diventata un cult su Spotify?

La canzone è stata scritta da Matteo Paolillo e Stefano Lentini, ed insieme ad altre colonne della soundtrack ufficiale della serie tv sta contribuendo al suo successo. Finita agli onori della cronaca anche per l’esibizione di Sanremo 2023, la canzone racconta la storia mostrata anche durante gli episodi della serie, che narra le vicende di un carcere minorile.

Protagonista del brano è il protagonista della serie tv, Edoardo: la sigla si sofferma sulle paure e la fragilità del giovane, delle lacrime della madre e delle ragioni che lo hanno portato a delinquere. Nel momento in cui viene arrestato, Edoardo non può più avere il mare fuori, che resta li ma a cui non può accedere in quanto dietro le sbarre. Proprio il “nun te preoccupà, guagliò. Ce sta ‘o mare fore” (non ti preoccupare, fuori ci sta il mare), lo aiuta a superare questo difficile periodo e gli dà forza.

Di seguito il testo:

Appiccio n’ata sigaretta

Allà ce sta mammà che chiagne, nun dà retta

Cu ‘sta fatica mo c’accattammo pure ‘a Reggia ‘e Caserta

So’ cresciuto ‘mmiez’a via, ‘o ssaccio chello che m’aspetta (Ehi)

Nu guaglione d”o sistema mo puó sistemá tutte cose

‘Mmiez’a via è meglio a tené ‘e fierro o a vennere ‘e rrose

Patemo sta carcerato, songo l’ommo ‘e casa

Levace ‘e mane a cuollo ca chillo m’è frate

E me fa male ‘o core, ‘o ssaje pure tu (Pure tu)

Nun cе vaco a scuola, no, ma’, nun ce vaco cchiù

Acchiappo na carriola cu nu chilo ‘e fumo

‘O mare mo sta forе, nun ‘o pozzo vedé cchiù

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Diceno ca mille culure, aggio visto sulo ‘o grigio

Dint’o cortile ‘e guagliune se fanno n’ata striscia

Tutt”e juorne uguale, voglio ascí (Voglio ascí)

O moro ccà dinto o moro acciso

‘A capa me fa male, nun arriva a capí (Nun c’arriva)

Si so’ nato ccà, qual è ‘a colpa mia?

M’hanno miso ‘o fierro ‘mmano e me hanno ditto: “Spara”

Napule a ccà dinto pare assaje luntana

Tutt”e juorne penzo: “C’aggio fatto ‘e male?”

Tutt”e juorne, tutt”e juorne penzo ô mare

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

