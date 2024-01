Chi è il calciatore della rovesciata delle figurine Panini? Tutta la storia

La lunga storia delle figurine è ricca di aneddoti e curiosità. Alcuni dei suoi misteri sono nascosti proprio in bella vista, come la prima figurina Calciatori Panini, ad esempio. Ma vi siete mai chiesti quale mito si cela dietro all'iconica rovesciata, simbolo della collezione?

La storica mascotte delle figurine sportive più apprezzate d'Italia è ispirata, in effetti, a uno scatto reale. La foto, più precisamente, venne scattata da Corrado Bianchi, fotografo e giornalista prestato al pallone il cui destino si incrociò con quello del funambolico Carlo Parola, che nel 1950 indossava la casacca bianconera della Juventus. Il leggendario gesto tecnico di Parola proviene da un Fiorentina - Juventus del gennaio dello stesso anno, un match neanche troppo esaltante poi conclusosi a reti inviolate. L'azione divenne simbolo della raccolta Panini, ma non inizialmente: dal 1961 al 1965, infatti, il protagonista della "Grande Raccolta Figurine Calciatori" era Nils Liedholm in maglia rossonera.

L'intuizione arrivò quasi per caso, quando Panini, il fondatore dell'azienda, sentì la necessità di rinfrescare la raccolta con un simbolo più imparziale e affascinante: scelse lo scatto di Bianchi, di cui aveva acquistato i diritti anni prima, e commissionò all'artista Wainer Vaccari la realizzazione di un disegno che ne estrapolasse il valore sportivo, privato però della sua appartenenza a una specifica casacca. L'obiettivo, del resto, era quello di andare a rappresentare tutto il calcio italiano, e non solo una compagine.

