Chi è Anatoly, l'uomo delle pulizie che 'umilia' i palestrati e bodybuilder

Se siete iscritti a TikTok o Instagram, l’algoritmo vi ha sicuramente sparato qualche video di Anatoly, un uomo delle pulizie che gira per le palestre ed “umilia” coloro che effettuano gli esercizi di forza in maniera errata o che ridono di lui.

Tuta blu, cappellino, barba lunga, i video di Anatoly seguono quasi tutti lo stesso copione: l’uomo, armato di scopa per pulire la palestra, si avvicina al bodybuilder di turno per chiedergli se può interrompere l’allenamento in modo tale da permettergli di pulire la zona. Il cliente nella maggior parte dei casi risponde sorridendo, ma a stretto giro di orologio è costretto a togliersi il sorriso dalla bocca in quanto si trova dinanzi a scene assurde: Anatoly infatti riesce a sollevare con un solo braccio e facilmente il bilanciere che lui faceva fatica a spostare.

In altre situazioni, sempre vestito allo stesso modo, chiede se può provare a fare esercizi come squat, stacchi a gambe tese o military press. Il copione è sempre lo stesso: il palestrato di turno ride di lui in quanto convinto che l’uomo delle pulizie non sia in grado di effettuarlo, e poi resta a bocca aperta o ride di gusto quando vede che ci riesce senza fatica.

Non mancano i video in cui Anatoly corregge i clienti delle palestre, i quali spesso e volentieri rispondono in maniera stizzita: “potresti farmelo vedere tu come si fa”, rispondono alcuni in maniera sarcastica. Detto fatto: Anatoly esegue l’esercizio e gli corregge gli errori.

Ovviamente, Anatoly è solo un nickname. AL secolo è Vladimir Shmondenko, un powerlifter di livello mondiale ucraino, che si è piazzato al terzo posto ai mondiali GPA nel 2018 nella categoria 18-19. Classe 1999, è una vera e propria forza della natura, come potete vedere direttamente sul suo profilo Instagram, quello serio. Se volete vedere Anatoly in azione, vi rimandiamo a TikTok.