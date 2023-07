Chemical Brothers, rinviato il concerto del Lucca Summer Festival

Come un fulmine a ciel sereno, i Chemical Brothers tramite I propri account social hanno comunicato che il concerto previsto per domenica 23 Luglio 2023 al Lucca Summer Festival è stato rinviato a causa di un problema di salute che ha colpito Tom Rowlands.

La band, nel comunicare che il concerto sarà recuperato sabato 2 Settembre 2023 al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU), ha spiegato che i biglietti acquistati sono validi per il nuovo concerto mentre coloro che non potranno parteciparvi potranno chiedere il rimborso attraverso le modalità che saranno annunciate successivamente. Su Ticketone sono comunque disponibili già i biglietti per il concerto del prossimo settembre.

“Sono incredibilmente frustrato nell’annunciare che è possibile esibirmi al concerto previsto in Italia questo fine settimana perché purtroppo soffro di una brutta infezione all'orecchio e mi è stato sconsigliato viaggiare in aereo e ascoltare musica ad alto volume. Sperando in una completa guarigione e di rivedervi presto. Grazie” ha scritto Tom Rowlands sulla pagina social dei Chemical Brothers.

Il concerto era uno dei più attesi della manifestazione estiva di Lucca, che domani 22 Luglio 2023 vedrà l'esibizione dei Blur, i quali oggi sono tornati nei negozi di dischi con il nuovo album "The Ballad of Darren".