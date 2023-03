I Chemical Brothers hanno pubblicato un nuovo inedito: in Italia a luglio con due tappe

In vista del tour che toccherà USA, Colombia ed Europa, che include anche la presenza al Coachella ed in Italia con due date all’AMA Music Festival di Romano D’Ezzelino l’8 Luglio ed al Lucca Summer Festival il 23 Luglio, i Chemical Brothers hanno pubblicato un nuovo inedito.

Il singolo “No Reason” è disponibile da oggi sulle principiali piattaforme streaming ed è il primo dal “The Darkness That You Fear” del 2021. A corredo del nuovo singolo è stato pubblicato anche un video musicale in perfetto stile Chemical Brothers: a farla da padrone sono visual surreali diretti dai collaboratori Smith & Lyall e coreografati dalla compagnia teatrali Gecko Theatre.

No Reason è stato masterizzato in Dolby Atmos presso gli Abbey Road Studios di Londra da Giles Martin, che si è occupato anche della supervisione e rimasterizzazione dell’intero catalogo dei Beatles. La nuova canzone sarà disponibile il 28 Aprile in vinile rosso da 12 pollici in edizione limitata con una seconda traccia inedita, All of A Sudden”.

“Siamo molto entusiasti di condividere la nostra nuova canzone "No Reason". Se ci hai visto suonare dal vivo nell'ultimo anno, potresti averne già sentito una prima versione nei nostri set. La canzone contiene un campione vocale della fantastica canzone "Courts or Wars" della band Second Layer. Vorremmo ringraziare Graham Bailey, Stephen Budd e la famiglia di Adrian Borland per il permesso e la benedizione di utilizzare il campione. Significa molto per noi” hanno scritto Tom Rowlands ed Ed Simons sui loro canali social.

Dopo il ritorno dei Depeche Mode, per i fan di musica elettronica arriva un’altra notizia molto positiva.