Chef Daniele Rossi ha creato cinque ricette esclusive con i prodotti Xiaomi

Xiaomi è diventata famosa in Italia soprattutto per i suoi smartphone, le sue smartband e i monopattini elettrici, la società cinese però ha un catalogo ricco di tantissimi altri prodotti, alcuni dei quali perfetti per la cucina - che lo chef Daniele Rossi ha utilizzato per preparare cinque ricette esclusive.

Chef Daniele Rossi, chef consultant e co-founder di Zenzero Talent Agency, ha cucinato negli spazi milanesi di Casa Xiaomi/Casa LAGO Edition, rendendosi protagonista di uno speciale show cooking nel corso del quale ha rivisitato cinque ricette della tradizione italiane. A supporto dello chef ci sono stati due prodotti Xiaomi: pensiamo alla friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer 3,5L, che tramite app può sfruttare oltre 100 ricette e gestire la cottura in modo personalizzato (come una friggitrice ad aria smart può cambiarvi la vita), e allo Smart Blender, frullatore con 9 velocità variabili.

Cinque dunque le ricette rivisitate da chef Daniele Rossi:

Cubo di polenta, fonduta di taleggio, polvere di fungo porcino, zucca arrosto

Parmigiana grigliata di melanzane con ristretto di pomodoro, salsa al basilico, fonduta di parmigiano

Pollo fritto alle erbette con hummus di fagioli cannellini, tahin, lime, pomodori secchi

Arancino alla milanese ripieno di fondo di manzo

Crema cheesecake, pandoro, crema all’arancia e salsa di arachidi e pizzico di cannella

