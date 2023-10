La Cheesecake 'bruciata' spopola sui social: la storia del dolce del 2023

Vi ricordate della torta migliore del mondo secondo i norvegesi, la Kvæfjordkake? Ebbene, oggi arriva dalla Spagna un altro contendente al titolo di miglior dolce del pianeta: avete mai sentito parlare della Cheesecake "bruciata" dei paesi Baschi? È una prelibatezza!

La ricetta della Cheesecake "bruciata" dei paesi Baschi è in auge ormai da qualche tempo, tanto da essere entrata di diritto nelle carte dei dolci di buona parte dei ristoranti spagnoli. Merito dell'imprevisto e incredibile successo della città dove il dessert è stato creato, il borgo di San Sebastián, a pochi chilometri dal confine tra Spagna e Francia.



San Sebastián è una delle comunità principali dei paesi Baschi, ma è anche stata votata come migliore città al mondo per gli amanti del food dai lettori di Condé Nast Traveller ed è stata oggetto di un lungo report del New York Times pubblicato a marzo 2023, dopo essere già finita sotto i riflettori della sezione food del giornale americano nel 2016. È stato proprio il reportage del NYT a far esplodere la fama della Cheesecake "bruciata", che è anche entrata nel menù di The Cheesecake Factory, il principale venditore di Cheesecake degli USA.



In realtà, però, la Cheesecake basca è nata negli anni Ottanta, presso il ristorante La Vina, fondato nel 1959 dai fratelli Eladio e Antonio Rivera, insieme alle rispettive mogli Carmen e Conchi, nel cuore della Città Vecchia di San Sebastián. La ricetta si deve al figlio di Eladio, Santi, che negli anni Ottanta - in uno dei periodi di crisi più dura per la Spagna, appena uscita dalla violenta dittatura di Francisco Franco - inventò la torta mentre sperimentava con la proposta dolce del locale.

La ricetta originale prevede l'uso di formaggio Quark, zucchero semolato, uova, panna e farina. Gli ingredienti vanno uniti tra loro in un impasto uniforme e cotti in forno a 200°C per circa 50 minuti: in questo modo, la superficie del dolce diventa molto scura, quasi bruciata (da qui il nome di "Cheesecake bruciata"), mentre l'interno resta molto morbido. A questo punto, basta spegnere il forno e lasciarlo aperto per circa 15-20 minuti, completando in questo modo la cottura della cheesecake basca.



Si tratta dunque di una ricetta semplicissima ma davvero gustosa: "mio padre l'ha assaggiata e mi ha detto: 'Santi, questa cosa che hai fatto, non smettere mai di farla", racconta il gestore del ristorante La Vina. Proprio la semplicità di fondo della ricetta è stata alla base del suo successo: con una preparazione che non richiede particolari competenze, la Cheesecake basca è stata replicata più e più volte dai foodblogger sui social ed è diventata un fenomeno mondiale.