Champions League 2023-24: le fasce di Napoli, Inter, Milan e Lazio ai sorteggi

Archiviata la sfortunata finale di Champions League per l’Inter, con la vittoria del Manchester City di Guardiola per 1-0, è tempo di tuffarsi già nella nuova stagione. Al termine della partita, infatti, sono state delineate le quattro fasce che andranno a comporre il sorteggio per i gironi, che si terrà ad Agosto.

In prima fascia sono presenti le sei squadre che hanno vinto i primi sei campionati nel ranking UEFA, la vincente dell’Europa League, a cui si aggiunge la squadra campione del settimo paese del ranking UEFA che prende il posto della vincente della Champions in quanto il City era già qualificato.

Queste, quindi le squadre: Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, Napoli, PSG, Benfica, Siviglia, Feyenoord.

In seconda fascia sono presenti molti top club come il Real Madrid, oltre che la stessa Inter finalista. Tale fascia viene stilata sulla base del ranking UEFA.

Di seguito la lista completa: Real Madrid, Manchester United, Inter, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal.

La terza e quarta fascia invece ancora non è composta totalmente. In terza troviamo Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Milan, Lazio, Stella Rossa, Real Sociedad, Celtic e Newcastle. Queste ultime tre però sono ancora in bilico e la loro posizione dipenderà dall’andamento dei playoff.

Infine, in quarta fascia attualmente troviamo solo Lens e Union Berlino. Gli altri slot saranno occupati dalle squadre che supereranno le qualificazioni.