Chalet di montagna o Bat-caverna? Questa villa sarebbe perfetta per Bruce Wayne

Dopo aver visto la villa da sogno di Barbie su Airbnb, ora è un'altra icona del cinema (e dei fumetti!) a vedere la propria magione trasposta nel mondo reale. Un nuovo chalet extra-lusso, infatti, punta a riprodurre una versione moderna di Villa Wayne nelle montagne dello Utah.

La residenza è stata costruita alle pendici della Powder Mountain, in Utah: la location è una delle più esclusive di tutti gli USA, dal momento che quello di Powder Mountain è il più grande resort sciistico dell'intero Paese. Non a caso, dunque, la villa è stata pensata come uno chalet iper-moderno ispirato al design di Villa Wayne e della Bat-Caverna, con un prezzo che in effetti potrebbe addirsi ad un Bruce Wayne in carne ed ossa.



il Powder Mountain Black Chalet - questo il nome dell'abitazione - è infatti in vendita a "soli" 15 milioni di Dollari. La residenza è stata disegnata dallo studio di architetti di Tom Wiscombe, uno dei più importanti in tutta la Costa Ovest degli Stati Uniti. La casa ha un'area di circa 550 metri quadrati ed è stata costruita seguendo dei pattern geometrici estremamente moderni: il colore nero delle pareti esterne è dato dall'enorme numero di pannelli solari che circondano la magione, i quali permettono di produrre circa il 300% della corrente elettrica di cui essa necessita.



Lo stile moderno si riverbera anche negli interni, con un enorme open-space che comprende un salotto con un camino geometrico di colore nero, che non sfigurerebbe affatto nello chalet di montagna personale del Cavaliere Oscuro. Oltre a salotti e cucina, la villa comprende anche cinque camere da letto, ciascuna dotata del proprio bagno. Sui tetti di alcune delle stanze della residenza, inoltre, dei LED riproducono diverse costellazioni della volta celeste.



Ovviamente, la villa non sarebbe completa senza un patio con caminetto e piscina che guardano direttamente sulla vallata circostante. Inoltre, tutti i materiali costruttivi sono stati pensati per essere iper-resistenti e isolanti, perfetti per le freddissime giornate invernali di Powder Mountain.