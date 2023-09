lI CEO di Apple Tim Cook ha incontrato William e Kate: di cosa si è parlato

L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, è in Europa in questi giorni. Il CEO del colosso di Cupertino è solito tenere un tour nel Vecchio Continente almeno una volta all’anno, non solo per pubblicizzare i nuovi prodotti (in questo caso l’iPhone 15), ma anche per confrontarsi con le autorità europee.

E se qualche giorno fa Tim Cook ha incontrato Thierry Breton, il commissario europeo per l’industria che ha esortato Apple a conformarsi al DMA ed aprire le porte del suo hardware e software ai concorrenti dopo la mossa fatta dalla Mela con gli iPhone 15 che come noto includono una porta USB-C al posto del Lightning, nelle scorse ore Cook è volato a Londra.

Come raccontato attraverso Twitter, dove ha pubblicato due fotografie, Tim Cook ha incontrato il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate. Nel tweet Cook ha definito la discussione “meravigliosa e di ampio respiro”: i tre hanno parlato di ambiente, salute mentale e di altre questioni “che significano molto per noi”.