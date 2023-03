Da Cate Blanchett a Olena Shevchenko: ecco le 12 donne dell'anno per il TIME

Il TIME ha annunciato la lista delle dodici donne che secondo i propri redattori hanno avuto un impatto significativo nei propri settori di riferimento. La lista è variegata e comprende personalità provenienti da tutto il mondo.

A spiccare èCate Blanchett, candidata all’Oscar 2023 per la sua interpretazione nella pellicola TÁR, dove interpreta Lydia Tár. L’attrice però si è contraddistinta anche per essere ambasciatrice dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.



Un altro nome di spicco della lista è quello di Olena Shevchenko, l’ucraina che ha passato molti anni a difendere i diritti delle persone LGBTQI, un lavoro che a seguito dello scoppio della guerra con la Russia è diventato ancora più centrale per evitare la loro emarginazione.

In lista troviamo anche Ramla Ali, pugile professionista e rifugiata somala. Con il suo SIsters Club, un’associazione senza scopo di lucro, forma e supporta le donne musulmane che vogliono allenarsi in sicurezza.

Tra le donne di spicco dell’anno del TIME troviamo anche Anielle Franco, il nuovo ministro per l’uguaglianza in Brasile sotto la nuova amministrazione Bolsonaro, ma anche Verónica Cruz Sánchez, l’attivista per i diritti all’aborto che con l’organizzazione Las Libres ha contribuito alla cura delle donne.

A seguire, il TIME celebra Masih Alinejad, giornalista iraniana che è stata costretta ad emigrare negli USA (dove vive in un rifugio segreto) dopo aver dato il suo sostegno alle proteste che vanno avanti da mesi.

Degna di nota anche l’inclusione di Makiko Ono, una delle poche donne a capo di una grande azienda giapponese, Suntory Beverages.

Ancora, il TIME celebra anche la co-creatrice e coprotagonista di Abbott Elementary, Quinta Brunson, oltre che la calciatrice Megan Rapinoe che sta combattendo da tempo per la parità di trattamento nel calcio femminile professionistico.

Tra le altre presenti in lista segnaliamo Ayisha Siddiqa, poetessa di 24anni ed attivista pakistana che si batte contro i cambiamenti climatici ed i iritti umani, la cantante indie-rock Phoebe Bridgers ed Angela Bassett, la protagonista Wakanda Forever.



Lo speciale può essere consultato direttamente sul sito del TIME.