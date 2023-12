Il castello di Berry Pomeroy nel Devon, uno dei luoghi più infestati d'Inghilterra

In viaggio alla scoperta del Regno Unito, potreste trovarvi di fronte al castello di Berry Pomeroy nel Devon: nonostante si tratti di una romantica e suggestiva rovina immersa in una profonda valle boscosa, attira ogni anno numerosi visitatori e appassionati di storia e di mistero.

Il castello, infatti, è considerato uno dei luoghi più infestati d’Inghilterra e le sue mura nascondono terribili storie di spettri e di eventi paranormali, un po' come i fantasmi che infestano il Castello di Carlisle. Una delle leggende più famose riguarda i due fratelli Pomeroy, che si sarebbero suicidati lanciandosi a cavallo dal torrione del castello per non cadere nelle mani dei loro nemici durante la guerra civile inglese. C'è chi afferma si possano ancora udire gli zoccoli dei cavalli e il rumore delle armature dei cavalieri nel tonfo della caduta.

Un’altra leggenda narra di due spettri femminili, noti come la Dama Bianca e la Dama Blu, anime tormentate di due donne vittime di gelosia, tradimento e omicidio.

La leggenda della Dama Bianca parla del fantasma di Margaret Pomeroy, una donna bellissima e virtuosa che fu rinchiusa nella prigione del castello dalla sua sorellastra Eleanor, gelosa della sua bellezza e del suo amore per un cavaliere.

Margaret morì di fame dopo vent’anni di prigionia e il suo spettro infesterebbe ancora le segrete e le sale del castello, piangendo per la sua sorte.

La leggenda della Dama Blu parla invece del fantasma di una donna della famiglia Seymour, uccisa dal padre o dal fratello. Il suo spettro si aggirerebbe ancora per il castello, cercando di attirare i visitatori verso di sé con un sorriso seducente, per poi scomparire improvvisamente. Si dice che chiunque la segua sia destinato a morire tra quelle mura.