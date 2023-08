Il caso del brano dei Queen eliminato dal Greatest Hits su Yoto, spiegato

Negli ultimi giorni si è molto parlato della rimozione dalla piattaforma Yoto di “Fat Bottomed Girls” dei Queen dalla nuova versione della raccolta “Greatest Hits”. L’eco della notizia è stato importante ed è finita anche sui principali giornali del settore.

La canzone, pubblicata nel 1978 dal gruppo capitanato da Freddie Mercury, è presente nel “Greatest Hits” del 1981 ma nella nuova versione resa disponibile sulla piattaforma per bambini Yoto non c’è a causa dei temi troppo adulti non in linea con il pubblico del sito.

Proprio nella descrizione del Greatest Hits, Yoto dà qualche indizio sul motivo della rimozione della traccia e spiega che la raccolta in questione rappresenta “la naturale introduzione alla musica dei Queen per tutti gli appassionati di musica, oltre che per viaggi, party in cucina e sessioni di air guitar in cameretta”.

Nella fattispecie, la parte che potrebbe contenere qualche indicazione sul motivo della rimozione di “Fat Bottomed Girls” è quella relativa alla presenza nei testi di “riferimenti a temi adulti”.

La canzone, composta dal chitarrista Brian May, parla dell’infatuazione per le ragazze sovrappeso. Di seguito il testo:

Are you gonna take me home tonight?

Oh, down beside that red firelight

Are you gonna let it all hang out?

Fat bottomed girls, you make the rockin' world go round

I was just a skinny lad

Never knew no good from bad

But I knew life before I left my nursery

Left alone with big fat Fanny

She was such a naughty nanny

Heap big woman, you made a bad boy out of me

I've been singing with my band

Across the wire, across the land

I seen every blue eyed floozy on the way

But their beauty and their style

Went kind of smooth after a while

Take me to them dirty ladies every time

Oh, won't you take me home tonight?

Oh, down beside your red firelight

Oh, and you give it all you got

Fat bottomed girls you make the rockin' world go round

Fat bottomed girls you make the rockin' world go round

Hey, listen here

Now I got mortgages on homes

I got stiffness in the bones

Ain't no beauty queens in this locality, I tell you

Oh, but I still get my pleasure

Still got my greatest treasure

Heap big woman, you gonna make a big man out of me

Now get this

Are you gonna take me home tonight, please?

Oh, down beside that red firelight

Are you gonna let it all hang out?

Fat bottomed girls, you make the rockin' world go round, yeah

Fat bottomed girls, you make the rockin' world go round

Get on your bikes and ride

Them fat bottomed girls (fat bottomed girls)

Fat bottomed girls

Yes, yes