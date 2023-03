Il nuovo CASIO G-Shock con algoritmo Polar è il fitness tracker definitivo?

Il 2023 di Casio si sta rivelando un anno particolarmente esaltante. Dopo il reveal del G-Shock GMB-2100 con costruzione metallica, è arrivato il turno del primo prodotto della serie animato da tecnologia Polar, una certezza nel mondo dei tracker sportivi.

Mettendo da parte i materiali premium del parente Full Metal, il G-Shock G-Squad GBD-H2000 abbraccia gli stilemi classici della serie con plastica BIOMASS, cassa in resina e combinazioni di colore dal classico total black a soluzioni ben più sgargianti, dalla versione 1A9 con cinturino verde evidenziatore al particolare ottanio della variante GBD-H2000-2. Le particolarità vanno ben oltre il look di un Casio che resta fedele all'identità della gamma, poiché si preannuncia come uno dei tracker più interessanti dell'anno grazie all'integrazione degli algoritmi di Polar Electro Oy per piazzare un colpo di assoluto spessore in un mercato che sentiva l'esigenza di un rugged preciso, affidabile e soprattutto animato dalla tecnologia dell'azienda finlandese.

Il tracciamento dell'attività sportiva è garantito dalla presenza di sei sensori più GPS, tra cui il sensore ottico per misurare frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno nel sangue, il sensore termico per la temperatura, un sensore magnetico per la bussola e un sensore di pressione per rilevare l'altitudine. Le sue funzionalità possono essere messe alla prova in corsa, camminata e trail running, ma anche nel ciclismo, nel nuoto e in palestra, oltre che nell'analisi dello stato di salute, spaziando dal tracciamento del sonno con Nightly Recharge al calcolo della VO2, passando per lo stato cardiovascolare e il carico relativo nel corso dell'attività sportiva. Insomma, un dispositivo completo, pronto a non abbandonare mai il polso, anche in virtù della ricarica solare assistita che garantisce la funzionalità minima dell'indicazione dell'ora anche in assenza di funzionalità smart (alimentate, invece, tramite batteria tradizionale che può essere riportata al 100% con caricatore in dotazione).

Le stime, comunque, parlano di un'abbondante autonomia massima di 19 ore quando si utilizza tutto il corredo tecnologico, GPS incluso. I preorder per l'Europa sono aperti e il prezzo al pubblico sul sito ufficiale è di 399 euro.