Casio, l'aurora boreale al polso con il nuovo G-Shock MT-G Aurora Oval

Se non vi sono bastate le nuove "Remaster" degli iconici G-Shock, Casio ha la mano giusta da giocare in vista dell'estate: il nuovo G-Shock MT-G con la sua particolare colorazione "Aurora Oval".

Preorder polverizzati sul portale inglese dell'azienda, per un prezzo pari a 1.249 sterline, ma è ancora possibile registrarsi per ricevere una notifica nel momento in cui le vendite retail entreranno nella loro fase attiva. A colpire è sicuramente il corpo, con rinforzi metallici in colorazione rainbow, liberamente ispirati all'aurora boreale, come del resto suggerisce anche il nome di questa Limited Edition.

Assemblato a mano e confezionato nello stabilimento di Yamagata, l'MT-G Aurora Oval è alimentato tramite energia solare attraverso la tecnologia Tough Solar e vanta anche funzionalità smart tramite connessione Bluetooth e gestione garantita dall'app Casio Watches (sia su Android che su iOS).

Il quadrante è protetto da vetro zaffiro e la leggibilità notturna è garantita da illuminazione LED. Chiudono il set di funzioni il calendario automatico e la sveglia. Interessante anche l'accostamento con cinturino polimerico viola, che lo rende unico nel suo genere.

Per chi cerca funzionalità sportive avanzate per il tracking della propria attività, suggeriamo anche di dare un'occhiata al recente annuncio del G-Shock con algoritmo Polar, binomio che rappresenta una vera e propria novità nel panorama dei tracker sportivi.