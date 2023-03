Casio arricchisce la collezione premium con il nuovo modello A1000

Casio Vintage arricchisce oggi la sua collezione di orologi Premium con un nuovo modello, l’A1000BP, che esalta il suo design iconico in una cassa quadrata, utilizzando materiali riciclati, pattern di rilievo ed una serie di finiture.

Casio evidenzia come questo sia un vero e proprio must have per tutte le generazioni, grazie ad un design audace con colorway d’impatto.

L’A1000BP garantisce tutte le funzionalità tipiche dei Casio Vintage: sul lato troviamo tre pulsanti che permette di accedere ad ora, calendario, allarmi, cronometro e la retroilluminazione che garantisce una lettura ottimale del display anche in situazioni di scarsa illuminazione.

Il modello presenta la scocca ed un feel strong e ricercato, con elementi di design interessanti come il contrasto tra l’azzurro del quadrante e il pattern a griglia a rilievo sul bracciale. La cassa invece è in acciaio con finiture satinate e specchiate.

Il Casio A1000BP-2EF è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 159 Euro, e rappresenta anche un accessorio casual per tutte le età.

Proprio qualche giorno fa, Casio ha presentato il nuovo G-Shock con algoritmo Polar, che potrebbe rappresentare un’ottima opzione anche per il tracking delle attività fisiche, soprattutto all'aperto grazie a sei sensori più GPS che misurano anche la frequenza cardiaca e la saturazione nel samgue.