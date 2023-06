Casa Xiaomi annuncia gli eventi del mese di giugno, tra musica, food e scienza

Xiaomi ha annunciato il calendario degli eventi di Giugno che si terranno presso Casa Xiaomi a Milano prima della chiusura estiva, in Piazza Pio XI 5 nello storico quartiere delle Cinque VIe.

nche nel mese da poco iniziato Xiaomi proporrà una serie di appuntamenti legati al mondo dell’innovazione, il food, la musica, la scienza ed il design. Ma vediamo insieme il calendario degli appuntamenti.

Dal pomeriggio del 9 al 12 giugno – “Tutti a scoprire il nuovo Xiaomi 13 Ultra co-engineered by Leica!”

Per gli appassionati di tecnologia e fotografia,dal 9 al 12 giugno, dalle 9 alle 18, sarà possibile vivere l’esperienza Xiaomi 13 Ultra in anteprima prenotando una sessione one-to-one in Casa Xiaomi, in Piazza Pio XI 5 a Milano, in cui un esperto di prodotto dell’azienda introdurrà il visitatore alle principali caratteristiche dello smartphone. Un’occasione incredibile per toccare con mano e conoscere da vicino tutte le specifiche del nuovo device!

È possibile prenotare la sessione direttamente sul sito web ufficiale di Casa Xiaomi.

15 giugno – “Cocooners con Vale Grey Model”

Valorizzarsi con il make-up insieme a Vale Grey Model”dalle 17.00 alle 19.00

Un evento esclusivo e una opportunità unica per incontrare Vale Grey Model – nella vita reale Valeria Sechi – che a 50 anni ha iniziato a lavorare come modella per testimoniare la bellezza delle donne fuori dai canoni della perfezione e dell’età. Il suo segno distintivo sono i suoi lunghi capelli grigio naturale. La sua presenza sui social network e sulla rete rappresenta e testimonia la possibilità di rinascita delle donne over-anta e dimostra che reinventarsi da zero è possibile ad ogni età.

17 giugno -“Morning yoga class” con Giulia Troilo dalle 08.00 alle 09.00

Lezione di yoga Libra per un risveglio del corpo e della mente che apporterà dinamicità e benessere al resto della giornata. Scopri come partecipare visitando la sezione dedicata sul sito.

19 giugno – “Cocooners con Bradley Schurman”dalle 19.00 alle 21.00

Bradley Schurman – demographic futurist, autore del bestseller “The Super Age – Decoding our demographic destiny” parteciperà alla tavola rotonda sul valore della Longevity che verrà moderata da Myriam De Filippi, Vice Capo Redattore di ‘Donna Moderna’.

21 giugno - “Scienza Espresso”conMaurizio Melisdalle 09.00 alle 11.00

Seduti intorno al grande tavolo della sala da pranzo di Casa Xiaomi, i partecipanti faranno colazione insieme all’ospite del giorno, il divulgatore scientifico Maurizio Melis (“Smart City, Voci e Luoghi dell’Innovazione” su Radio 24 – Il Sole 24 Ore). L’obiettivo è ragionare insieme, per costruirsi un’idea del futuro che ci attende.

L’appuntamento rientra nel ciclo di appuntamenti a colazione, nel corso delle quali si conversa con alcuni scienziati italiani sui grandi temi del nostro tempo. Il format è pensato per chiunque desideri approfondire l’interesse verso la scienza e la tecnologia senza riuscire a dedicargli un momento adeguato. Un’eccezionale opportunità di stimolo, confronto e conoscenza favorita da una formula insolita di trattazione degli argomenti.

21 giugno -K-Pop Night Marketing con la K dalle 18.00 alle 22.00

Con Samanta Giuliani, Antonio Incorvaia e Jenny Nieri.

Ci sono fenomeni culturali di cui non si parla tra le pareti degli uffici di marketing, ma che hanno il potere di plasmare realmente i linguaggi e le aspettative del pubblico. Le POP Night nascono per approfondire questi fenomeni, analizzandoli alla ricerca di regole da poter riapplicare nelle strategie di marca.

La serata del 21 giugno è dedicata al K-POP: genere musicale, fucina di personaggi, tempio dell’entertainment, il K-POP è solo una moda orientaleggiante o un’industria di successo da cui trarre importanti lezioni per le marche occidentali? L’agenzia di strategia creativa The POP presenta il suo paper “Marketing con la K”, sintetizzando alcune delle 10 lezioni tratte da un’approfondita analisi del fenomeno.

28 giugno -Cocooners “I super poteri della mente” dalle 19.00 alle 21.00

Le due ospiti dell’evento, Viviana Musumeci, giornalista coordinatrice del digital magazine di Cocooners e docente e Caterina Lazzarini, giornalista, life coach che utilizza il cammino in natura e il cammino di Santiago con i sui clienti ‘overanta’, incontreranno il pubblico di Cocooners per raccontare e spiegare i propri percorsi che le hanno condotte a insegnare queste pratiche e per condividere qualche tecnica.

La lista completa degli eventi è disponibile sul sito di Casa Xiaomi.