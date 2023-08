La nuova casa di Elon Musk sulle Alpi italiane è ispirata al Cybertruck

La leggenda vuole che qualche anno fa, mentre era in vacanza sulle Dolomiti, Elon Musk rimase talmente tanto colpito dalle Alpi che decise di costruire una villa in Trentino-Alto Adige. Del progetto si parla oggi su Domusweb, secondo cui la struttura è stata pensata dallo studio BlueArch.

A livello estetico, come si può vedere dalla foto presente in calce, ricorda molto le linee del Cybertruck e secondo quanto emerso l’idea iniziale sarebbe proprio stata ispirata a Costanza, “dal sogno di un carapace di tartaruga con i piani completamente esplosi”.

La villa misura 800 metri quadrati e sarà composta da due piani sotterranei, tre fuori terra ed un tetto squadrato. All’interno troveranno spazio 15 camere da letto con rispettivi bagni, una zona living con grandi camini, una cantina ed una spa con camera criogenica. Presente anche una cabina armadio a scomparsa nel pavimento ed una piscina di vetro sospeso lunga 30 metri, con vista sul panorama mozzafiato.

Inizialmente il progetto avrebbe dovuto vedere la luce in un terreno a San Cassiano in Badia, ma questo è stato venduto. Il tycoon però ha comunque continuato sulla sua strada ed ha trovato un’altra area top secret che a quanto pare sarebbe nei pressi di San Cassiano in Badia dove i prezzi dei terreni sono esplosi.