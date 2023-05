Una casa di design contro gli eventi estremi: la nuova idea dell'archistar Norman Foster

Mentre Anish Kapoor lancia la sua nuova installazione a New York, un'altra archistar torna a far parlare di sé dopo mesi di silenzio stampa. Stiamo parlando di Norman Foster, che vuole ridefinire il concetto di "casa" con delle abitazioni completamente green che si possono montare e smontare in meno di 24 ore.

Per il momento, il design progettato da Foster è chiamato Essential Homes Research Project, ed è in mostra a Venezia, nella cornice dei Giardini della Marinaressa, con un esemplare semi-definitivo di quello che poi dovrebbe essere l'abitato definitivo. Quest'ultimo è stato realizzato dalla Norman Foster Foundation e da Holcim, grande azienda svizzera che si occupa di costruzioni.



L'idea alla base dell'edificio è quella di creare delle abitazioni da usare in situazioni di emergenza come alluvioni, terremoti o altre catastrofi naturali per fornire spazi abitativi alle popolazioni sfollate. Da qui, l'idea di rendere le case estremamente semplici da montare e smontare. Si tratta di soluzioni alternative ai container e alle tendopoli, che potrebbero essere usate per dare una casa degna anche a chi si trova di fronte alle situazioni più dure.



L'unico neo dell'offerta è il prezzo molto più elevato di una tenda o di un container, anche se, secondo Norman Foster, il suo "rifugio" può facilmente essere riconvertito ad un uso a lungo termine e utilizzato anche durante i periodi di ricostruzione delle zone colpite dalle catastrofi naturali. Non solo: l'abitazione è fatta di cemento e ovviamente vanta il design di un'archistar, perciò si tratta di un ambiente di vita molto più dignitoso di quello proposto dalle altre soluzioni.



All'esterno, la "tenda" di Foster è costruita da due livelli di cemento, uno ondulato e impregnato di cemento a basso contenuto di carbonio e l'altro liscio, che una volta che viene irrorato con dell'acqua agisce da collante fino ad addensarsi completamente, creando una struttura rigida e solida, perfetta per un'abitazione che deve resistere alle intemperie per mesi.



All'interno, isolato dal doppio strato di cemento, si trova uno spazio modulare che può essere trasformato durante la giornata mediante dei mobili "a scomparsa", tra i quali abbiamo letti, cucine, docce, bagni e persino tavoli per il consumo dei pasti. Grazie alla modularità degli spazi, ogni "tenda" da 18 metri quadri può ospitare fino a quattro persone, ma può anche essere facilmente riconvertita ad altre necessità, diventando una scuola o una rimessa per attrezzi e viveri.