Cartier: i migliori orologi nuovi da comprare sotto i 5.000 euro, per lui e per lei

Cartier produce da decenni orologi di lusso di alta qualità, con segnatempo per uomo e donna, venduti a prezzi interessanti per la fascia di riferimento. Se siete indeciso su cosa comprare, vi consigliamo tre orologi Cartier a prezzo di listino in vendita a meno di 5.000 euro e che dovreste seriamente prendere in considerazione.

Cartier Santos Dumont da 4.300 euro

Cartier Santos Dumont è dotato di un movimento al quarzo con lunga autonomia (6 anni con una sola batteria) cassa quadrata in acciaio con corona decorata con punta sintetica blu cabochon, quadrante argentato con lavorazione soleil e vetro zaffiro. Il cinturino è in pelle di alligatore colore blu scuro, la fibbia è in acciaio. E' il modello più economico della linea Santos de Cartier, per comprare questo gioiellino bastano poco più di 4.000 euro a listino. Un orologio eterno, che non passerà mai di moda.

Tank Must de Cartier - da 3.600

Disponibile in due varianti (piccolo e grande) con cinturino in pelle o bracciale in acciaio, Tank Must de Cartier viene proposto in versione con movimento al quarzo svizzero di altissima precisione con prezzi a partire da 3,600 euro. Da segnalare la collezione con quadranti laccati in nero, rosso, blu e verde con cinturino in pelle abbinato, nonché i modelli equipaggiato con movimento fotovoltaico SolarBeat. Tank Must de Cartier è un orologio raffinato ed elegante per polsi di piccole e medie dimensioni, per uomini e donne che amano lo stile classico ed essenziale.

Ronde Must de Cartier - da 3.350

La cassa tonda in acciaio caratterizza questo segnatempo che viene proposto in doppia versione con cinturino o bracciale in acciaio. Il movimento è al quarzo e garantisce il perfetto funzionamento dell'orologio per otto anni con una singola batteria, la corona è perlata mentre il quadrante presenta una lavorazione sabbiata su base argentata. Il bracciale in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido per sostituirlo facilmente con un cinturino qualora lo si desider, Ronde Must de Cartier è impermeabile fino a 30 metri, il cristallo è in zaffiro ad alta resistenza, le lancette gladio in acciaio azzurrato.