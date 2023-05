Questa carta di Yu-Gi-Oh! è stata venduta a 300.000 Dollari: è la più costosa di sempre!

Conoscete la storia della carta più rara di sempre di Yu-Gi-Oh!? Si chiama Tyler The Great Warrior, ed è un esemplare unico, realizzato da Konami nel 2005. Oggi, la carta è stata battuta all'asta per una cifra record, diventando la carta di Yu-Gi-Oh! più costosa al mondo.

Facciamo però un passo indietro: qualcuno, infatti, potrebbe domandarsi perché Tyler The Great Warrior sia una carta così speciale. La sua rarità sta nel fatto che si tratta di un pezzo unico, realizzato nel 2005 da Konami in collaborazione con Make-a-Wish, una fondazione che si occupa di realizzare i desideri dei bambini con malattie "critiche", rare, incurabili o terminali.

Tyler The Great Warrior è ispirata a Tyler Gressle, un bambino americano che stava combattendo contro una rara forma di cancro al fegato di cui, all'epoca, erano noti solo 200 casi al mondo. Per la verità, Tyler aveva inizialmente chiesto una Porsche, ma vista la giovane età ha dovuto ripiegare per un dono meno pericoloso. La carta, dunque, è stata regalata da Konami al piccolo Tyler, che, fortunatamente, ha sconfitto il tumore e ha conservato il dono fino a qualche tempo fa.

Per motivi ancora sconosciuto, però, Gressle ha messo all'asta la carta lo scorso mese: Tyler The Great Warrior è finito su eBay nel corso di aprile, con una base d'asta di 100.000 Dollari. Quest'ultima si è rapidamente alzata, toccando dapprima i 160.000 Dollari e, nelle ultimissime ore della "corsa", arrivando fino a 311.211 Dollari. Con un prezzo simile, la carta è diventata la più costosa mai battuta all'asta su eBay e nel mercato del collezionismo in generale, almeno limitatamente a Yu-Gi-Oh!.

Per la verità, Gressle ha fatto gradare il suo pezzo unico, che ha ottenuto un rating Beckett 7, dunque non certo il migliore in circolazione (per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra breve guida al grading delle carte collezionabili). Nonostante ciò, Tyler The Great Warrior ha ampiamente superato il precedente record d'asta per una carta di Yu-Gi-Oh!, pari a 85.100 Dollari, detenuto da un Drago Bianco Occhi Blu LOB in 1° Edizione con rating PSA 10 GEM Mint.