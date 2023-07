Caro-voli, che salasso! Milano-Sardegna a 700 Euro, mete esotiche fino a 30.000 Euro

Dopo aver letto i nostri consigli per un viaggio di maturità low-cost, potrebbe esservi venuta voglia di prenotare un biglietto per una destinazione esotica. Sappiate però che, se deciderete di muovervi in aereo, dovrete confrontarvi con il caro-voli, che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi di tantissime tratte.

Duramente colpiti i voli interni: per esempio, Il Messaggero riporta il caso di un volo di collegamento tra Milano Linate e Olbia che viene a costare più di una tratta intercontinentale che, sempre a partire dallo scalo lombardo, porta a New York (che si aggira tra i 600 e gli 800 Euro per andata e ritorno). Le destinazioni che subiscono i rincari maggiori sono infatti proprio le due isole maggiori, ovvero la Sicilia e la Sardegna.

Anche sui voli esteri, però, non si scherza affatto: l'ANSA, infatti, spiega che un volo da Roma Fiumicino alla Repubblica di Vanuatu, nel bel mezzo del Pacifico, costa fino a 30.000 Euro a persona, ben più di una vacanza completa in una destinazione esotica per una famiglia (allargata) con prezzi normali. Il caso del volo Roma-Vanuatu è stato portato a galla dal Codacons, che lo ha usato per dimostrare gli effetti nefasti sul caro-voli per le vacanze di milioni di italiani.

Non che per le altre mete esotiche vada meglio: se volete recarvi nelle Isole Samoa, in Polinesia, dovrete spendere circa 23.300 Euro a testa. Le Fiji, una meta gettonatissima a livello internazionale, specie per i viaggi di matrimonio, presentano a loro volta un costo salatissimo: 15.000 Euro a persona per un volo a metà agosto. Certo, è pur sempre la metà di un volo verso Vanuatu, ma i costi restano proibitivi.

La situazione sembra dunque critica, tanto che il Governo e il Garante per la sorveglianza dei prezzi si sono già mossi, negli scorsi giorni, per monitorare gli aumenti eccessivi dei prezzi. Coinvolti nella sorveglianza sono il Garante Benedetto Mineo e il Ministero per le Imprese e il Made In Italy, presieduto da Adolfo Urso.

Sul tavolo ci sarebbero già dei richiami per compagnie come Easyjet, Ryanair, WizzAir e persino ITA Airways, ma si tratterebbe di provvedimenti limitati solo ai voli nazionali, e in particolare ai collegamenti Roma-Milano e a quelli tra città italiane e le isole maggiori. Per il momento, invece, non sembrano esserci misure in arrivo per i rincari dei voli internazionali.