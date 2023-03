Il caro affitti pesa anche sui locali storici della movida italiana: chiude il Gasoline

Non è passato molto tempo da quando vi abbiamo deliziato con le migliori spiagge del Veneto. Ora, però, è arrivato il momento di approfondire una questione meno leggera. Infatti, il caro affitti sta purtroppo pesando su molte realtà, non lasciando spazio nemmeno ai locali storici della movida.

Basti pensare a quanto si apprende dalle pagine de Il Gazzettino, che segnala la chiusura del Gasoline, storico locale di Jesolo (Venezia) che era attivo ormai da 32 anni. Per quanto non siano arrivati troppi annunci da parte dei gestori, la fonte riporta che "alla base di questa situazione ci sarebbe il mancato accordo sul canone d'affitto". Al netto di quali siano effettivamente le motivazioni dietro a questa specifica chiusura, già da tempo in quel di Jesolo si discute del caro affitti, come riportato da La Nuova Venezia.

Insomma, anche la movida sta affrontando il problema degli affitti più cari. Problema non solamente di Jesolo o del Veneto, diventati semplicemente, loro malgrado, un esempio di tutto ciò, ma dell'Italia in generale. Da Repubblica che racconta "una Milano che non c'è più" all'analisi de L'Espresso, che indica come potersi permettere un'abitazione o una stanza in alcune zone della città meneghina al giorno d'oggi possa ricordare quanto avviene a New York.

Pensate inoltre che, in quel di Torino, il caro affitti sta rischiando di comportare problemi all'economia della Galleria Subalpina, come fatto notare da RaiNews. Questo è già stato definito "un duro colpo per la storia della città" da Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino, come indicato da La Stampa. La piaga del caro affitti si estende insomma a un buon numero di realtà italiane.

Si fanno notare in questo contesto le parole del sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, riportate da VeneziaToday , con cui il primo cittadino cerca di invitare chi possiede i locali "a proporre dei". Parole che, al netto di quel che riguarda il comune di Jesolo in sé, in questo periodo potrebbero applicarsi un po' a tutta Italia. Va detto che si sta iniziando a fare riferimento a bonus contro il caro affitti: basti vedere quanto annunciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Solamente il tempo ci dirà come si evolverà la situazione.