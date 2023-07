Niente più carne 'coltivata' in Italia: il Senato vieta produzione e importazione

Già a marzo era emerso che l'Italia avrebbe potuto bloccare la vendita di carne sintetica su tutto il territorio nazionale con un apposito Disegno di Legge. Nella giornata di ieri, giovedì 20 luglio, il Senato ha approvato il DDL che vieta la produzione e l'importazione di tutti i tipi di carne coltivata in laboratorio.

La misura è passata con una maggioranza molto ampia: 99 sono stati i senatori favorevoli, 28 i contrari e 33 gli astenuti. Un risultato che non stupisce, considerato che la maggioranza di governo si è schierata compatta in favore del DDL, che ha anche ricevuto fin dall'inizio dell'iter legislativo il supporto delle associazioni di protezione di produttori e allevatori, come Coldiretti.

Il DDL vieta anche l'utilizzo di nomenclature "ingannevoli" per i prodotti derivati da proteine vegetali e per i mangimi prodotti in laboratorio. Il principale dei sette articoli del Disegno di Legge resta comunque quello che introduce il divieto di produzione e immissione sul mercato italiano di alimenti, bevande e mangimi costituiti da colture cellulari o di tessuti in laboratorio derivati da animali vertebrati, ovvero di tutte quelle proteine anche note come "carni sintetiche".

In questo modo, l'Italia è tra i primi Paesi al mondo a vietare le carni coltivate in laboratorio. Un primato ritenuto virtuoso dai membri della maggioranza di governo, primi tra tutti il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Pesanti critiche arrivano dai progressisti, che si sono schierati contro il DDL in Senato e che temono che il divieto renda impossibile per le aziende italiane competere nel settore degli alimenti sintetici, in grandissimo sviluppo in tutto il mondo e che nei prossimi anni potrebbe generare giri di affari colossali. Intanto, all'estero le carni coltivate in laboratorio godono di un grande successo: una delle 100 steakhouse migliori al mondo serve carne sintetica nel suo menù ormai da mesi, per esempio.