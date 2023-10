Carne coltivata: dietrofront del Governo, ritirato il DDL che le vietava

A luglio 2023 aveva decisamente fatto discutere l'approvazione da parte del Senato del DDL contro le carni coltivate, sviluppate in Italia o d'importazione, che tra i suoi sostenitori vedeva inevitabilmente la maggioranza di Governo.

Tra i suoi più fermi sostenitori ricordiamo il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Tuttavia, sembra proprio che la, sia per la merce prodotta nel Belpaese che per quella importata.

Secondo quanto riportato da Il Foglio, infatti, ci sarebbe stata una retromarcia del Governo su tale regolamentazione proprio su richiesta del Ministero rappresentato da Lollobrigida. Si legge sul popolare quotidiano che "a Bruxelles di fatto si prende atto dell’insostenibilità della norma oscurantista", mentre il Ministero avrebbe preso atto delle polemiche suscitate e ancora in corso in merito alla proposta, che dovrà in qualche modo subire delle modifiche prima di una possibile approvazione definitiva.

Decisione a sorpresa, dunque, che arriva in anticipo su una probabile bocciatura proprio da parte della Commissione Europea, poiché ostacolerebbe il libero mercato all'interno dell'Unione Europea (misure atte a limitare il commercio tra i Paesi UE devono necessariamente essere notificate quando sono ancora in stato progettuale e non dopo la definitiva approvazione).