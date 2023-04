Carlo Cracco a Milano, bilancio in rosso: perdite milionarie in cinque anni

Mentre Antonino Cannavacciuolo torna in TV con la nuova puntata di Cucine da Incubo, questa volta ambientata a Roma, un altro (ex) giudice di Masterchef non sembra passarsela troppo bene. Pare infatti che il Ristorante di Carlo Cracco a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II, abbia fatto registrare un altro anno di perdite.

La notizia arriva da Affari Italiani, che riporta i dati presentati dallo chef veneto all'assemblea dei soci della Felix srl, la società che detiene il locale e di cui lo stesso Carlo Cracco è amministratore unico. La società ha riportato un bilancio 2022 in perdita di 409.000 Euro: una cifra in profondo rosso, seppur leggermente migliore di quella dell'anno precedente, quando le uscite scoperte si attestavano sui 524.000 Euro.

Il locale è stato aperto nel febbraio del 2018, cinque anni fa: dalla sua fondazione a oggi il ristorante in Galleria ha perso 4,8 milioni di Euro, al punto che il suo patrimonio netto è ora pari a soli 246.000 Euro, il residuo di un finanziamento da 6 milioni di Euro erogato nel 2018 dalla Banca Popolare di Sondrio, i cui rimborsi sono stati sospesi a causa della pandemia da Coronavirus.

Più positivo il dato del fatturato del locale, che cresce di un milione di Euro, passando da 3,3 a 4,3 milioni totali. Aumentano però anche i costi di produzione, che da 4 milioni di Euro sono lievitati fino a 4,8 milioni nel corso degli ultimi dodici mesi. L'incremento dei profitti non è dunque stato sufficiente a coprire quello dei costi, portando al quinto anno consecutivo di perdite.

Un vero peccato, specie se consideriamo che Cracco in Galleria ha ottenuto una stella Michelin anche nell'ultima edizione della Guida Michelin, che premia la location esclusiva del ristorante, la pasticceria presente all'ultimo piano del locale e la sua cantina, che contiene una delle migliori selezioni di vini francesi di tutto il Bel Paese.