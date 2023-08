Cardi B lancia il microfono a uno spettatore: ora è in vendita su eBay a cifre assurde

È diventato virale sui social un video in cui Cardi B lancia il microfono verso uno spettatore durante un concerto. Quest'ultimo aveva prima lanciato un drink contro l'artista, mancanza di rispetto che alla rapper statunitense non è andata giù. Non è però questa la vicenda al centro della curiosità odierna, visto che il protagonista è il microfono.

Come se già non bastasse, infatti, l'assurda vicenda ha avuto un prosieguo ancora più assurdo. Ciò che Cardi B ha lanciato di impulso verso la folla è infatti a quanto pare diventato l'oggetto del desiderio di alcune persone, visto che il tutto è finito in vendita su eBay a cifre assurde. L'asta è ancora in corso, ma ci sono già centinaia di offerte e la vicenda si è di fatto trasformata in quella che qualcuno potrebbe definire per certi versi "follia collettiva", se non fosse che quantomeno c'è di mezzo una causa benefica.



Al momento in cui scriviamo, si è arrivati a una cifra di 99.900 dollari (che al cambio attuale equivalgono a più di 90.000 euro), ma considerando le 122 offerte già effettuate e il fatto che ci sia ancora del tempo prima del termine dell'asta il tutto potrebbe salire ulteriormente. Insomma, si fa riferimento a cifre astronomiche, partite da un gesto di un personaggio famoso in risposta a una situazione che purtroppo si verifica a più riprese nei concerti per via della maleducazione di alcuni presenti.

Nel caso dell'esibizione di Cardi B, al posto di godersi il concerto come tutti gli altri, qualcuno ha infatti deciso di lanciare una bevanda, scatenando la reazione della rapper statunitense, nota per hit come "Bodak Yellow" (che è proprio il brano che l'artista stava cantando al momento del lancio e che attualmente conta oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube). Tuttavia, come ben potete immaginare vista la reazione, Cardi B è anche conosciuta per essere una persona che non le manda a dire.

Vale però la pena esplicitare ulteriormente che quantomeno si tratta di un'asta per beneficenza, stando a quanto indicato nel titolo dell'annuncio su eBay. In ogni caso, a quanto pare si fa proprio riferimento al microfono Shure Axient Digital che l'artista di "WAP" (altro singolo, in questo caso in collaborazione con Megan Thee Stallion, avente più di 500 milioni di visualizzazioni su YouTube al momento in cui scriviamo) stava utilizzando sul palco.



Chiaramente nell'annuncio viene indicato che si tratta di un prodotto usato, così come a quanto pare non mancherebbero 20 dollari extra per la spedizione. Nel caso ve lo stiate chiedendo, no: il microfono non può attualmente venire spedito verso l'Italia, come si legge a chiare lettere nell'annuncio su eBay. Tuttavia, in realtà ciò che viene esplicitato è che "potrebbe non venire spedito verso l'Italia", dunque, se avete da parte quasi 100.000 euro che non sapete come utilizzare, contattare il venditore potrebbe essere la giusta strada (ironia).

Interessante per il resto ciò che emerge dalle fonti: ad avviare l'asta sarebbe stato direttamente Scott Fisher, proprietario di The Wave, azienda legata al mondo audio che ha accompagnato l'esibizione di Cardi B coinvolta, tenutasi il 29 luglio 2023 al Drais Beach Club di Las Vegas. I proventi a quanto pare andranno al Friendship Circle Las Vegas, ente di beneficenza che si occupa di bambini, adolescenti e famiglie in difficoltà. Inoltre, parte del ricavato andrà a Wounded Warrior Project, organizzazione di beneficenza che si occupa dei veterani dell'esercito americano. Al netto di questo, il microfono sarebbe ancora funzionante.