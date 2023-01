Questa è la carbonara secondo Mattia Agazzi, chef di Gucci Osteria da Massimo Bottura

Quando si parla di piatti tipici italiani è inevitabile che nascano discussioni anche molto animate tra noi e gli stranieri, o persino tra noi cittadini del Belpaese. Specialmente quando si tratta della carbonara, un piatto che o si prepara come si deve, come dicono gli esperti romani, o è meglio evitare per non finire nel mirino di qualcuno.

Il classico piatto della capitale è in fondo abbastanza semplice negli ingredienti ma, spesso, qualcuno sbaglia e prende ad esempio la pancetta al posto del guanciale. Se non l’avete mai preparata, la carbonara può dunque essere leggermente complessa da cucinare la prima volta. Fortunatamente, uno degli chef più rinomati al mondo è disponibile ad aiutarvi.

Grazie a Mattia Agazzi, chef de cuisine della Gucci Osteria Da Massimo Bottura Beverly Hills, premiata con una stella Michelin, abbiamo la ricetta da ristorante d’alto livello. Da anni, del resto, Agazzi ha preparato la sua carbonara nelle cucine di tutto il mondo, persino tre stelle Michelin, prima di arrivare a Los Angeles.

Nel video pubblicato da Gucci, Agazzi mostra come fare una vera carbonara usando tuorlo d'uovo, pecorino romano, Parmigiano Reggiano e guanciale tagliato a striscioline. E la pasta? Sebbene bucatini e rigatoni siano l’ideale, anche gli spaghetti possono andare bene. Il processo è poi quello che i veri romani conoscono già, in fin dei conti: prima si preparano i tuorli con pecorino e Parmigiano, si scalda il guanciale per renderlo croccante – senza buttare via il grasso -, si cuoce la pasta e, prima di scolarla, si aggiunge un cucchiaio dell’acqua di cottura nella ciotola con i tuorli. Arriva quindi il connubio tra pasta, guanciale e composto di tuorli, ai quali si aggiungono ancora pecorino romano e Parmigiano. Una spolverata di pepe nero, e il gioco è fatto.

A proposito di pasta, ecco quali sono i migliori spaghetti in commercio in Italia.