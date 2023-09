La nuova capsule Levi's X Denim Tears omaggia il movimento Black Biker

La nuova capsule collection Levi's X Denim Tears è la terza collaborazione tra i due brand e anche la prima dalla fine dell'avventura di Tremaine Emory negli "uffici" di Supreme. La nuova collezione punta a un codice estetico che strizza l'occhio in maniera molto specifica alla comunità di "black biker" americani.

Coinvolti in questa nuova capsule di settembre 2023 saranno diversi elementi del catalogo di Levi's, tra cui gli iconici 501, la giacca Type-3 e una serie di altri capi e accessori, tutti caratterizzati da segni distintivi della Black Biker Community americana. Una collezione che trasuda "orgoglio, rispetto, impegno per la libertà e sfida contro la conformazione" cercando di esprimere al meglio quelli che sono i caratteri della comunità che l'ha ispirata, fantasticando di avventure infinite, macchie d'olio motore e autostrade verso l'orizzonte.

In totale i pezzi che compongono la collezione sono dieci e ci sono anche interessanti possibilità di combinazione, come la Leather Jacket Type-3 e i pantaloni in pelle col medesimo motivo bianco su nero. La cintura King Tut con la testa del faraone in bella mostra fa il paio, invece, con la King Tut Vest, gilet in pelle nera con una gigantesca patch sul dorso.

Tutti i prodotti in pelle della collezione sono stati realizzati in Italia.

Potete ammirare tutta la storia e i capi della collezione sul sito ufficiale di Denim Tears.