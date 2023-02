I nuovi cappellini New Era realizzati con il team di F1 Oracle Red Bull Racing

New Era, il marchio leader mondiale di headwear sportivo e lifestyle, si prepara all'arrivo della primavera con una nuova collezione realizzata in collaborazione con la scuderia di Formula 1 Oracle Red Bull Racing.

La nuova collezione comprende i cappellini 2023 del team cinque volte vincitore del campionato costruttori di F1 e dei piloti Max Verstappen e Sergio Perez. Fra i vari modelli disponibili troviamo l'iconico 59FIFTY su misura, il 9FORTY e il 9FIFTY con chiusura a scatto sul retro, berretti in maglia e cappelli da pescatore, sia per adulti che per bambini.

Una collezione di debutto disponibile nei classici colori del team Oracle Red Bull Racing, ovvero blu, rosso e giallo. Sul frontino inoltre è applicato il logo ufficiale di Oracle Red Bull Racing e a sinistra il logo di New Era - che produce berretti con sapienza artigianale dal 1920. I modelli sono realizzati in poliestere leggero e resistente.

Per il team poi ci sarà una collezione ufficiale composta dai modelli 9FORTY, berretti in maglia e 9FIFTY con ricami degli sponsor della squadra. I piloti e gli uomini del team Oracle Red Bull Racing indosseranno i cappellini della collezione in pista per tutta la stagione, il pubblico nel frattempo può acquistarli online (nello shop di New Era e in quello Oracle Red Bull Racing) già adesso, la vendita è iniziata lo scorso 10 febbraio. A marzo invece, con l'inizio della nuova stagione 2023 di Formula 1, è previsto il lancio di nuovi modelli.