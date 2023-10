I capolavori di Goya sbarcano a Milano: tutto quello che c'è da sapere sulla mostra-evento

Ve l'avevamo già segnalata tra le mostre imperdibili del 2023 in Italia e ora finalmente ci siamo: la grande esposizione dedicata a Francisco Goya, intitolata "Goya. La ribellione della Ragione", arriva a Milano a partire dal 31 ottobre. Ecco tutto ciò che dovete sapere per la vostra visita!



La mostra è curata da Victor Nieto Alcaide ed è promossa dal Ministero della Cultura e dal Comune di Milano. L'apertura è fissata al 31 ottobre, mentre l'esposizione chiuderà i battenti il 3 marzo 2024. La cornice è ovviamente quella di Palazzo Reale a Milano, che già ospita le opere di un altro grande autore spagnolo: stiamo ovviamente parlando di El Greco, che ha ricevuto una mostra biografica visitabile dall'11 ottobre 2023.



La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 19:30, mentre il giovedì l'orario di apertura viene prorogato fino alle 22:30. Il lunedì, invece, l'esposizione resta chiusa al pubblico. Il costo del biglietto intero è pari a 15 Euro, che in presenza delle riduzioni scendono a 13 Euro. Se invece desiderate un biglietto open, che cioè vi permette di visitare la mostra quando preferite, dovrete spendere 17 Euro.



Come spiega il profilo di "Goya. La ribellione della Ragione" sul sito web di Palazzo Reale, la mostra è stata pensata per permettere agli spettatori di esplorare l'intera produzione artistica di Francisco Goya, con un lungo percorso artistico e biografico che comprende opere provenienti da tutte le "fasi" della produzione del Maestro spagnolo.



In totale, la mostra si articola su sette sezioni tematiche, che permetteranno di osservare da vicino i mutamenti delle opere di Goya in stretta relazione con il periodo storico vissuto dall'artista, passando dal periodo dell'Illuminismo alla Rivoluzione Francese, passando per l'epoca napoleonica e il periodo della restaurazione assolutista in Spagna.