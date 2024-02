Le canzoni di Sanremo 2024 dominano su Spotify: che debutti nella classifica globale!

Spotify, nella notte italiana ha reso noto le classifiche relative ai migliori debutti della settimana. Nel periodo 9-11 Febbraio 2024, a dominare anche a livello globale sono alcune canzoni che abbiamo avuto modo di ascoltare sul palco di Sanremo 2024.

Nella classifica “Top Songs Debut Global”, che mostra i migliori debutti per quanto concerne le canzoni, troviamo “Tuta Gold” di Mahmood a secondo posto, davanti anche a “I P’ME, TU P’ TE” di Golier che si è classificato secondo nella classifica generale della kermesse. Quinto posto per “Sinceramente” di Annalisa, mentre la vincitrice di Sanremo 2024 Angelina Mango piazza “La Noia” in sesta posizione. In classifica anche “Tu No” di Irama, settimo, “Casa Mia” di Ghali, ottavo, e “Tutto Qui” di Gazzelle in decima posizione.

Questo riscontro dimostra ancora una volta come la direzione artistica di Amadeus abbia modificato in maniera importante il Festival nel corso degli ultimi cinque anni. La kermesse di Sanremo, infatti, ha strizzato sempre più gli occhi ai più giovani ed allo streaming, e diventata una vetrina importante per moltissimi artisti. L’anno scorso fu emblematico il caso di “Cenere” di Lazza, che è rimasta in classifica per quasi un anno nonostante il secondo posto ottenuto alle spalle di “Due Vite” di Marco Mengoni.