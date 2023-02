Le canzoni di Sanremo 2023 sono già hit: che numeri per Lazza, Mengoni e Mr.Rain!

A pochi giorni dall’ingresso nella Global 200 di Billboard delle canzoni di Sanremo 2023, arrivano dati che confermano ancora una volta come le scelte del direttore artistico Amadeus si siano rivelate ancora una volta vincenti.

A due settimane dal termine del Festival di Sanremo 2023, infatti, sono già dieci i brani in gara che hanno ottenuto una certificazione FIMI, per un totale di 650mila copie. Per fare un raffronto con l’ottimo riscontro ottenuto dalle canzoni di Sanremo 2022, che era stato vinto da Blanco & Mahmood, nello stesso periodo lo scorso anno erano 500mila le copie certificate.

Nella fattispecie, hanno ottenuto il disco di platino (che viene assegnato oltre le 100mila copie) Lazza con la sua “Cenere” che si è piazzata al secondo posto, “Due Vite” di Marco Mengoni che ha vinto il Festival e “Supereroi” di Mr. Rain, arrivato terzo.

Il disco d’oro, che viene assegnato oltre le 50mila copie, è stato ottenuto da “Il Bene nel Male” di Madame, “L’addio” dei Coma_Cose, “Splash” di Colapesce Dimartino, “Tango” di Tananai che racconta la guerra in Ucraina, “Made in Italy” di Rosa Chemical, “Alba” di Ultimo e “Due” di Elodie.

La sensazione è che siamo solo all’inizio ed anche nei prossimi mesi continueremo ad ascoltare in radio queste canzoni, come avvenuto anche con le passate tre edizioni.