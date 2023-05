La canzone italiana in Fast & Furious 10 è un feat con Gemitaiz & MadMan

Se seguite quantomeno un po' il mondo del cinema, ci sono buone probabilità in merito al fatto che in questi giorni abbiate sentito quantomeno fare riferimento alla nuova pellicola Fast & Furious 10, in arrivo in Italia il 18 maggio 2023. Ciò di cui potreste non essere a conoscenza è invece che nella tracklist ci sono Gemitaiz & MadMan.

Sì, avete capito bene: i due nomi storici del rap italiano (ormai possiamo inserirli tra questi, dopo una carriera quantomeno decennale) faranno ufficialmente parte del prossimo film della saga di Dominic Toretto e soci. Infatti, al contrario di quanto alcuni di voi potrebbero pensare dopo aver dato una prima occhiata poco attenta alla questione, il brano legato alla tracklist della pellicola sarà "Bando" di Anna ma in una versione che vede coinvolti anche Gemitaiz e MadMan.

Insomma, i nomi della scena italiana sono tre e vanno a coinvolgere due artisti appartenenti a una generazione di rapper "precedente" e una "nuova leva" (che però è già riuscita a ottenere risultati importanti). Vedere "Bando (Fast X Remix)" di Anna, Gemitaiz e MadMan nella tracklist del decimo capitolo della saga cinematografica Fast & Furious fa sicuramente un certo effetto, soprattutto agli appassionati di rap italiano.

Questo senza contare tra quali altri nomi (chi ha detto The Notorious B.I.G.?) si inserisce il remix di quella che è a tutti gli effetti una hit nostrana, considerando che "Bando" di Anna è già ampiamente nota nel nostro Paese. Questo anche grazie a un precedente remix con Gemitaiz e MadMan, che al momento in cui scriviamo conta oltre 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Non è chiaro, visto il nome "Bando (Fast X Remix)", se quanto incluso nella tracklist della pellicola rappresenterà un pezzo diverso o se si tratterà di quello già esistente, ma staremo a vedere.

Va detto che all'epoca dell'uscita del brano originale, ovvero nel 2020, quest'ultimo diventò ampiamente popolare tra gli appassionati del genere, tanto da generare, oltre al succitato remix coi due artisti nostrani, un ulteriore remix con Rich the Kid, noto rapper statunitense. Insomma, il brano "Bando", a questo punto dalle mille vite, era già un po' internazionale, ma chissà che la presenza nella tracklist di Fast & Furious 10 non mandi in alta rotazione il pezzo in più Paesi.