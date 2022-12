I cani preferiscono viaggiare sulle auto elettriche: lo dice un nuovo studio

Le auto elettriche hanno sicuramente diversi vantaggi rispetto alle termiche, sono silenziose e scattanti, a quanto pare però non solo gli umani avrebbero benefici. Secondo un nuovo studio della Lincoln University e di CarGurus i cani viaggerebbero più rilassati a bordo delle auto elettriche rispetto alle controparti a gasolio.

Chiamato CarGurus Dogs and EVs, lo studio è stato pubblicato su una rivista scientifica internazionale ed è stato condotto in due giorni con l'aiuto di 20 cani differenti. Ognuno di questi è stato portato in due viaggi di 10 minuti l'uno, il primo in un veicolo elettrico e il secondo a bordo di un veicolo diesel, ovviamente lungo lo stesso percorso. È emerso come i cani si trovassero più a loro agio a bordo del veicolo elettrico, sul quale avevano anche meno segni di cinetosi (in pratica il classico mal d'auto).

Tutti i cani dello studio sono rimasti sdraiati per circa un terzo del viaggio, sull'auto a gasolio però si sono alzati il 50% in più delle volte. Inoltre la loro frequenza cardiaca è diminuita del 30% sul veicolo elettrico, chiaro segno di maggiore tranquillità. È la prima volta che uno studio analizza gli effetti della mobilità elettrica sui cani dal punto di vista scientifico e i risultati parlano di animali più rilassati a bordo degli EV - che sconfessano i rumor a proposito di cani più agitati e instabili a bordo di veicoli elettrici.



Peccato che i veicoli elettrici costino ancora molto di più rispetto ai classici mezzi termici, inoltre con i prezzi dell'energia alle stelle nel 2022 si spende il 161% in più per ricaricare l'auto elettrica rispetto al 2021.