Canapa Mundi 2023: a Roma la fiera internazionale dedicata alla canapa

Quando si parla di canapa si fa spesso l’errore di pensare solo e soltanto alla marijuana e all’hashish, dimenticando come la pianta originale sia in realtà alquanto miracolosa. I suoi utilizzi sono molteplici e possiamo scoprirli a Canapa Mundi 2023, la fiera internazionale dedicata alla canapa.

L’appuntamento è dal 17 al 19 febbraio 2023 negli spazi della Fiera di Roma. Ad attendervi 11.000 mq di spazi ricoperti - ovviamente - di moquette biodegradabile in fibra di canapa e decine di agricoltori che hanno sottoscritto la “carta etica” relativa alla canapa. Non una semplice fiera ma un vero e proprio palcoscenico in cui la pianta prende forme differenti: 3 giorni di immersione nella sostenibilità grazie al sostegno di 250 brand operanti nel mondo della bioedilizia e della biofilia ma anche della moda e del food.

Il pubblico avrà la possibilità di incontrare e ascoltare ospiti provenienti da tutta Europa, Canada e Stati Uniti, inoltre saranno presenti anche diverse università italiane, dal CNR di Napoli all’Università Statale di Milano. Si accenderanno così i riflettori sui mille potenziali usi della canapa, dalla medicina alla veterinaria ma anche nello sport, nella nutraceutica, nell’edilizia, nell’agricoltura e nel campo tessile. Si parlerà anche di divertimento, nuove frontiere e gastronomia.

Canapa Mundi vi aspetta dunque dal 17 al 19 febbraio 2023 alla Fiera di Roma; venerdì 17 e sabato 18 gli orari saranno dalle 11:00 alle 20:00, domenica 19 invece dalle 11:00 alle 19:00. Il venerdì il biglietto intero costa solo 5 euro, sabato e domenica invece si sale a 8 euro, 5 euro il ridotto. L’abbonamento 3 giorni intero costa invece 12 euro.