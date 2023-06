Dal campo scout a una villa sul lago grazie agli architetti e... Minecraft!

I laghi sono da sempre luoghi magici, che suggeriscono pace, armonia e serenità; oppure, nel caso opposto, possono rappresentare luoghi macabri e spaventosi, soprattutto al chiaro di luna, degni di inquietanti location per suggestivi film horror.

Quando si parla di laghi c'è sempre questa strana via di mezzo, e trovare il giusto connubio tra pace-architettura-natura-città è davvero possibile... soprattutto se si trova l'ispirazione giusta. È ciò che è avvenuto sul lago di Ames, nella contea di King, poco fuori Redmond (Washington, USA), dove un vecchio campo scout è stato trasformato in una casa sul lago ispirata direttamente al videogioco Minecraft - non solo un videogioco, bensì il videogioco più cercato su Google dal 2004.

Ma quando il virtuale incontra il reale succedono cose meravigliose, ed è ciò che è accaduto nel caso di questa fantastica ristrutturazione. Vediamo qualche dettaglio: questo vecchio campo scout attivo tra gli anni 1950 e 1990 è stato trasformato da una famiglia privata in una vera residenza sul lago, letteralmente a bordo dell'acqua. Non solo: il risultato è un incredibile progetto dello studio Stephenson Design Collective su ben 3.900 metri quadrati, tenendo conto di una progettazione estremamente studiata, che rispettasse il più possibile l'ambiente... e anche i gusti personali.

Infatti, l'ispirazione maggiore per l'estetica della costruzione deriva dichiaratamente da Minecraft, da cui gli architetti avrebbero attinto l'utilizzo dei blocchi per strutturare la costruzione, così come si utilizzano nel gioco. Infine, il vero pezzo forte è sicuramente l'arredamento, estremamente squadrato e preciso al minimo dettaglio, quasi a riprendere il perfetto stile Danese, con una vista aperta a 360° sulla natura circostante. Insomma, sicuramente questa casa da sogno ha battuto ogni aspettativa. E voi, riuscireste a vivere davvero tutto l'anno in riva al lago, circondati solamente dal silenzio della natura?

