Un camion con 700Kg del miglior cioccolato svizzero: il regalo di Sommer a De Ligt

Il miracoloso salvataggio di De Ligt nella supersfida di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain è valso al difensore ex Juventus un regalo davvero speciale dal suo compagno di reparto Sommer.

Il portiere, per omaggiarlo dell’intervento sulla linea ha infatti mantenuto la promessa di regalare al centrale tedesco un camion pieno del miglior cioccolato svizzero, pari a 700 Kg. Un paradiso per qualsiasi amante dei dolci.

I sogni di De Ligt però sono stati infranti dal Bayern Monaco, che ha ovviamente stoppato tutto. La notizia è stata confermata dal portavoce di Miu Nguyen, al Münchner Merkur: “dieci minuti prima dell’arrivo a Monaco, la cattiva notizia: il camion con il cioccolato svizzero non poteva essere consegnato. Dopo più di tre ore di guida, la delusione è stata forte”.

La cioccolata è stata quindi consegnata al banco alimentare di Monaco di Baviera, tra lo stupore dei gestori.

Sempre a proposito di Champions League, ricordiamo che stasera andrà in scena il ritorno tra Napoli ed Eintracht Francoforte: chissà che anche l’estremo difensore degli Azzurri non abbia promesso qualche premio particolare ai suoi difensori in caso di passaggio del turno.