Questa camicia cambia prezzo a seconda del mercato azionario

Il settore dell’abbigliamento vede ogni mese il rilascio di capi molto particolari. Alcune collezioni sono autentici tributi alla cultura pop, come i parka di Columbia ispirati a Star Wars, ma poi sbucano anche progetti unici come la camicia che cambia prezzo a seconda del mercato azionario.

Il rinomato marchio svedese Eton ha lanciato nelle ultime giornate la Index Shirt, il cui costo cambia ogni 5 minuti nei giorni in cui le borse sono aperte. Modellata sulla White Signature Twill Shirt di Eton, non si discosta dalle classiche bottom-down e viene realizzata solamente nella versione bianca in 100% cotone.

La camicia in edizione limitata presenta i simboli ricamati del toro e dell'orso sull'abbottonatura frontale, i quali rappresentano rispettivamente ottimismo e pessimismo nel mercato azionario: il toro si posiziona tra colletto e primo bottone, mentre l’orso si trova tra primo e secondo bottone. All’acquisto della Index Shirt si riceverà poi un certificato di proprietà, mantenendo ancora una volta il concept di camicia per gli investitori.

Il CEO di Eton, David Thörewik, ha dichiarato: “Siamo continuamente ispirati dalla ricerca dell'eccellenza dei nostri clienti. L'idea di poter interagire con un prodotto concettuale innovativo, la Index Shirt, consente loro di prendere le decisioni giuste al momento giusto, resistendo al tempo”. Chissà se questa idea riscuoterà successo e di quanto muterà il valore nel corso dei prossimi mesi. Data l’alta volatilità della borsa vista in questi mesi, è probabile che possa salire alle stelle…ma anche che possa scendere “alle stalle”.