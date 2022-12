Camerieri e concierge diventano robot: i sistemi Plug & Drive Hyundai alla prova a Seul

Immaginate di essere in vacanza in un hotel a cinque stelle. Ordinate un drink in camera e a portarvelo non è un cameriere, bensì uno strano robot cilindrico targato Hyundai. Fantascienza o distopia? Difficile dirlo, ma ciò che è certo è che proprio Hyundai Motor Group ha iniziato a testare i suoi robot Plug & Drive in un hotel di Seul.

Il 2022 è stato ricco di successi per Hyundai: dopo un anno fiscale da record, infatti, la compagnia coreana ha avviato una partnership con il Rolling Hills Hotel di Seul per consegnare oggetti, cibi e bevande direttamente nelle camere dei clienti del prestigioso hotel della capitale sudcoreano. Il servizio è attivo ogni giorno dalle 20:00 alle 22:00, e prevede l'utilizzo della popolare app di messaggistica coreana Kako Talk per piazzare gli ordini. Nulla di incredibile, potrà pensare qualcuno, ma dietro alla sperimentazione ci sono una serie di tecnologie estremamente avanzate.



Per esempio, i robot Plug & Drive sanno riconoscere i volti degli ospiti a cui devono consegnare cibi e bevande grazie al deep learning, mentre la guida autonoma (sì, la stessa montata sulle auto) permette loro di orientarsi su ciascun piano dell'hotel, evitare gli ostacoli e superare i turisti umani che girano per i corridoi. Non solo: gli automi sono anche in grado di connettersi agli ascensori e di spostarsi autonomamente tra un piano e l'altro, e sanno persino contare il numero di persone a bordo di ciascun ascensore per decidere se salire a loro volta o attendere in coda.

Hyundai ha anche comunicato che testerà presto i robot all'aperto, in un complesso residenziale e commerciale di Seul, grazie ad una partnership con Woowa Brothers, un'azienda che si occupa di consegne nella città. Non solo: le tecnologie Plug & Drive della casa automobilistica coreana potrebbero presto trovare anche un impiego come rider e pony pizza nelle consegne di cibo a domicilio da parte di alcuni ristoranti selezionati.