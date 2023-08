La Camera dei Deputati mette al bando le sneakers: in arrivo il nuovo dress code

C’è un nuovo dress code per la Camera dei Deputati, valido sia per i maschi che per le donne. Un ordine del giorno presentato da un deputato infatti introduce delle importanti novità sulle regole da seguire a Montecitorio in termini di vestiario.

Il testo, che era già trapelato nelle scorse ore, prevede che il Collegio dei Questori e l’Ufficio di Presidenza valutino la possibilità di “proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare anche la formalità dell'esercizio del mandato del deputato e dell'accesso di chiunque nelle sedi della Camera sulla base di un assetto normativo che preveda: il rispetto del decoro formale”.

Nella fattispecie, viene indicato il divieto per chiunque (visitatori inclusi, oltre che per i parlamentari, collaboratori e dipendenti) di utilizzare le scarpe da ginnastica (sneakers) ogni qualvolta si accede nelle sedi della Camera. Inoltre, è previsto anche l’obbligo per deputati, collaboratori, dipendenti e visitatori di sesso maschile di indossare sempre la cravatta.

Attualmente lo stesso dress code è previsto anche per i Senatori, e la proposta di Salvatore Caiata (FDI) che ha firmato la richiesta mira proprio ad uniformare le regole.

La proposta sarà votata nel corso delle prossime ore dal Collegio dei Questori e dall'Ufficio di Presidenza per il via libera definitivo.