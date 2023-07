Cambia la ricetta 'ufficiale' del ragù alla bolognese: puristi sul piede di guerra?

Se siete dei puristi della cucina italiana, il robot che prepara il ragù alla bolognese potrebbe farvi rabbrividire. Eppure, anche le tradizioni cambiano con il tempo: per esempio, proprio la ricetta ufficiale del ragù alla bolognese è stata modificata di recente per restare al passo con i tempi. Ecco cosa cambia!

Partiamo con un po' di storia: la ricetta del ragù alla bolognese è stata codificata dal leggendario Pellegrino Artusi nel suo capolavoro del 1891, "La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene", un tomo che, insieme ai trattati culinari francesi dei secoli scorsi, fa ancora parte della formazione (storica più che gastronomica, questo va detto) di ogni grande chef.

In realtà, il dibattito sulla vera ricetta del ragù alla bolognese va avanti da secoli, e neanche la codifica di Artusi è riuscita a porvi fine. Per esempio, chef, cuochi, ristoranti e persino famiglie e paesi si sono contesi la paternità della ricetta e delle sue varianti, ciascuno proponendo tagli di carne diversi, modalità di cottura delle verdure variabili e, soprattutto, aprendo una profonda divisione sull'inclusione o meno dei pomodori nel sugo del ragù.

Tuttavia, nel 1982, l'Accademia della Cucina Italiana ha cercato di porre fine alle dispute, depositando la propria ricetta, basata sull'originale di Artusi, presso la Camera di Commercio di Bologna, a ricordo imperituro di quella che dovrebbe essere la "vera" preparazione del ragù alla bolognese.

Negli ultimi 40 anni, però, tanto è cambiato: le abitudini alimentari si sono diversificate, mentre la disponibilità degli ingredienti è aumentata o diminuita a seconda dei casi. Così, l'Accademia della Cucina Italiana ha ripreso la ricetta del ragù con lo scopo di rivederla per mantenerla in linea con i tempi attuali. Una revisione che guarda sia al presente che al passato: la base, infatti, è stata quella del testo di Pellegrino Artusi, unito però a centinaia di ricette provenienti da ristoranti e persino da comunità e famiglie dell'Emilia. Di queste, 50 sono state scelte e utilizzate come "base" per la nuova ricetta "unificata" del ragù alla bolognese.

Quest'ultima, è stata depositata alla Camera di Commercio di Bologna il 20 aprile 2023, stando a quanto riporta Taste Atlas, e presenta delle novità non da poco. Per esempio, la cartella di manzo, un taglio che si ricava dal diaframma dell'animale e che oggi è difficile da reperire, è stata rimossa e sostituito da altri tagli simili, come la spalla di manzo, il cappello del prete, il reale o la pancia, con tanto di bavetta. Addirittura, in alcuni casi è consentita anche la carne di maiale, qualora non si trovassero alternative di manzo.

Per di più - e questa per alcuni potrebbe suonare come una vera e propria eresia - l'Accademia della Cucina Italiana prevede la cottura separata delle parti del ragù, o quantomeno dei vegetali (che non sono cambiati di una virgola) e delle carni. Nel 1982, invece, tutte le parti della ricetta andavano cotte insieme.

Nel 1982, inoltre, la ricetta prevedeva l'uso della panna, ora eliminata dall'Accademia della Cucina Italiana: in passato, molti chef avevano criticato la sua inclusione nella lista degli ingredienti, considerata un "cedimento" alle mode degli anni Ottanta. Tuttavia, resta la possibilità, del tutto opzionale, di "rafforzare" il sugo con del latte.

Infine, per insaporire il brodo è possibile utilizzare la pancetta. Il brodo stesso può essere vegetale, di carne o semplice acqua bollente: addirittura, l'Accademia della Cucina Italiana accetta dadi e insaporitori, purché siano di alta qualità. Per concludere, ovviamente, bisogna utilizzare sia la passata che il concentrato di pomodoro, mentre i "no" categorici sono quelli al bacon (al posto della pancetta), all'uso della sola carne di maiale, all'inserimento delle erbe nel sugo e, soprattutto, all'utilizzo del brandy al posto del vino in fase di cottura.