Tanto caldo da scioperare: sit in nei ristoranti McDonald's pugliesi

La terribile ondata di caldo che sta attraversando l'Italia non è un problema solo per i turisti: in Puglia da giorni il termometro segna oltre 40 °C e i malori sono dietro l'angolo, anche e soprattutto per i lavoratori.

È il caso, ad esempio, dei dipendenti di alcuni ristoranti della rete pugliese di McDonald's, per l'esattezza di Bari nella centrale via Sparano e di Casamassima e, in particolar modo, di chi ha mansioni in cucina dove le temperature possono diventare ancora più incandescenti.

Il 23 luglio 2023, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, si è svolto uno sciopero contro "l'assenza di un impianto di condizionamento adeguato", atto a mitigare il caldo record misto al surriscaldamento delle apparecchiature in funzione per ore, tra cui le friggitrici e le piastre.

Il segretario CGIL di Bari, Domenico Ficco, ha raccontato che "si sono registrati diversi casi di malori tra il personale" proprio a causa delle temperature estreme che si possono raggiungere in questi contesti e, addirittura, "quando si è tentato di aggiungere dei condizionatori portatili l'impianto elettrico non ha retto". Insomma, sarà necessario un vero e proprio adeguamento e, nel frattempo, la richiesta sarebbe quella di prevedere chiusure straordinarie nei giorni da bollino rosso, per tutelare la salute dei dipendenti fino alla risoluzione del problema a livello strutturale.