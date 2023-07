Caldo record a Roma: i Muse posticipano gli orari del concerto del 18 Luglio: le novità

Sono attesi domani, 18 Luglio 2023, a Roma i Muse con la prima data italiana del loro “Will of the People World Tour” che il 22 Luglio 2023 toccherà anche lo Stadio San Siro di Milano. La giornata di domani però nella Capitale si preannuncia da record per ilcaldo, con le temperature che potrebbero toccare anche i 43 gradi secondo le previsioni.

Proprio per tale motivo, la band di Matthew Bellamy attraverso i propri canali social ha annunciato di aver modificato gli orari delle esibizioni e di apertura dei cancelli per evitare danni e problemi ai fan.

“A causa del caldo senza precedenti previsto, abbiamo posticipato l’orario di apertura porte e l'orario delle esibizioni il più tardi possibile” si legge nel comunicato, che preannuncia anche misure straordinarie e supplementari sia all’interno che all’esterno dell’impianto per proteggere i quasi 60mila fan provenienti da tutta Italia per il concerto.

Nell’invitare gli spettatori a non arrivare prima dell’apertura dei cancelli (ora prevista alle 17 per il prato e 18 per le tribune), i Muse raccomandano anche di indossare una protezione solare adeguata, cappelli, creme ed altro e di restare sempre idratati in quanto una scarsa idratazione potrebbe provocare gravi danni alla salute in caso di caldo.

“Vi preghiamo di prendervi cura gli uni degli altri e se siete preoccupati per il vostro benessere o per quello di qualcun altro, recatevi immediatamente in una delle postazioni mediche” si legge nel post.

Ma veniamo agli orari: l’esibizione dei Muse ora è prevista per le 21:45, mentre i Royal Blood si esibiranno alle 20:15 e gli One Ok Rock alle 19:15.