Calciatori Panini Upgrade: da oggi in edicola il kit Calciomercato 2023

Alla fine i primi rumor sono stati confermati: il film del campionato Calciatori Panini avrà un suo album dedicato per la stagione calcistica 2022-2023. A rivelarlo è stato il nostro unboxing del Blaster Box Calciatori Upgrade di panini per il campionato in corso.

Per chi non lo sapesse, si tratta della nuova formula con cui l'azienda modenese ha deciso di proporre il cosiddetto aggiornamento calciomercato per completare la parte centrale dell'album. Abbiamo dato un'occhiata nella nuova scatola, interamente in cartone e non in formato "tin box", in cui era presente proprio il fogliettino con le anticipazioni sul Film del Campionato (immagine in calce alla notizia).

Tornando al box, sono inclusi un pacchetto contenente ben 100 figurine e la checklist per agevolare l'applicazione dei badge "trasferito" e "sostituito". Come spiegato da Panini del foglietto informativo presente in confezione, i dati sono aggiornati al 1 febbraio 2023. Le figurine della serie M sono le seguenti:

M1 Palomino - Atalanta

M2 Kyriakopoulos - Bologna

M3 Ferguson - Bologna

M4 Ferrari - Cremonese

M5 Benassi - Cremonese

M6 Caputo - Empoli

M7 Piccoli - Empoli

M8 Sirigu - Fiorentina

M9 Brekalo - Fiorentina

M10 Depaoli - Hellas Verona

M11 Duda - Hellas Verona

M12 Carboni - Inter

M13 Fagioli - Juventus

M14 Soulé - Juventus

M15 Pellegrini - Lazio

M16 Ceccaroni - Lecce

M17 Maleh - Lecce

M18 Vranckx - Milan

M19 Pobega - Milan

M20 Carboni - Monza

M21 Gollini - Napoli

M22 Bereszynski - Napoli

M23 Llorente - Roma

M24 Solbakken - Roma

M25 Ochoa - Salernitana

M26 Troost-Ekong - Salernitana

M27 Nicolussi Caviglia - Salernitana

M28 Amione - Sampdoria

M29 Nuytinck - Sampdoria

M30 Lammers - Sampdoria

M31 Zortea - Sassuolo

M32 Bajrami - Sassuolo

M33 Wisniewski - Spezia

M34 Zurkowski - Spezia

M35 Shomurodov - Spezia

M36 Gravillon - Torino

M37 Ilic - Torino

M38 Thauvin - Udinese

M39 Ballardini - Cremonese

M40 Zaffaroni - Hellas Verona

A questa lista si aggiungono poi ben 60 figurine "upgrade" che vanno a sostituire quelle standard già presenti in collezione, ora con sfondo dorato. Oltre agli scudetti e alle maglie, ci saranno 20 top player, uno per squadra. Si tratta di:

Koopmeiners - Atalanta

Posch - Bologna

Okereke - Cremonese

Vicario - Empoli

Milenkovic - Fiorentina

Veloso - Hellas Verona

Lautaro Martinez - Inter

Szczesny - Juventus

Provedel - Lazio

Falcone - Lecce

Bennacer - Milan

Rovella - Monza

Kim - Napoli

Pellegrini - Roma

Fazio - Salernitana

Augello - Sampdoria

Maxime Lopez - Sassuolo

Nzola - Spezia

Vlasic - Torino

Udogie - Udinese

Insomma, un'occasione unica per chi non ha ancora applicato le figurine sull'album e per chi pensa di farne uno nuovo da affiancare al primo, già completato prima di scoprire questa novità.

Si tratta di una bella iniziativa, che farà felici i fan più accaniti ma che potrebbe far storcere il naso per il prezzo d'accesso: 18 euro con disponibilità fisica in edicola dal 28 marzo 2023 e dal 29 marzo sul sito ufficiale. Raccogliendo qualche feedback sul web, la sensazione è che ai tanti che apprezzano il nuovo formato si affiancano molti altri utenti che invece avrebbero preferito un kit con i soli aggiornamenti per stratificare le possibilità di scelta, soprattutto in quei casi in cui viene meno la possibilità di applicare i nuovi upgrade sul proprio album perché presenti già le figurine base.