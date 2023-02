Calciatori Panini, qual è stata la prima figurina della storia?

La collezione di figurine Calciatori Panini è tornata per il 2022/23 ed è ormai entrata nel vivo. Ma com'è iniziato tutto? Qual è stata la prima figurina della storia Panini?

La domanda sorge tutt'altro che a caso, dal momento che la stessa Panini ci ha tenuto a celebrarla a ormai 61 anni dalla sua prima stampa, regalandole la figurina numero "1" del nuovo album. Stiamo parlando di "Maciste" Bruno Bolchi, centrocampista che nella sua carriera ha militato nell'Inter, nell'Atalanta e nel Torino oltre ad aver indossato la maglia azzurra in quattro occasioni ufficiali.

Appesi gli scarpini al chiodo, ha proseguito nel mondo del calcio come Allenatore, riuscendo anche a togliersi più di qualche soddisfazione, centrando una storica promozione in Serie A alla guida del Lecce, del Bari, del Cesena e della Reggina.

Ci ha lasciati a settembre del 2022 e Panini ha voluto omaggiarne la storia e la carriera nella prima pagina dei nuovi album, dando alla sua figurina molto più del valore collezionistico.

Chissà quanti saranno gli appassionati che, nel corso del Panini Tour in partenza proprio a febbraio, andranno alla ricerca del suo volto anche solo per omaggiarne il ricordo.

A questo proposito, ricordiamo che il 25 Febbraio 2023 inizierà il tour che porterà lo spettacolo della collezione in tutta Italia, a partire dalla prima tappa di Lecce, per poi proseguire a Napoli, Roma, Firenze, Genova e Milano.